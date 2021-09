ULTIMĂ ORĂ Florin Cîțu a anunțat CINE ia locul prefecților și subprefecților USRPLUS demiși - Prefecții și subprefecții USR PLUS au fost destituiți din funcție in ședința de Guvern de joi. Este vorba despre 14 prefecți, inclusiv cel al Capitalei, precum și 28 de subprefecți. Guvernul i-a destituit pe prefecții și subprefecții numiți din partea USR PLUS. Citește și: BREAKING - Dezbaterea și votul moțiunii de cenzura a fost AMANATA: se ajunge dupa Congresul PNL Hotararea a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara. Este vorba de 14 prefecți și 28 și subprefecți. "Am emis actele pentru demiteri de prefecți și subprefecți. Nu vom numi prefecți noi, ci se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

