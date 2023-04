ULTIMA ORĂ! Fetiță de 5 ani cu arsură termică, preluată de ambulanță de la Vintileasca Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea transmite: La ora 19:13, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un copil de 5 ani cu arsura termica produsa accidental in localitatea Vintileasca. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent medical și a preluat o fetița de […] Articolul ULTIMA ORA! Fetița de 5 ani cu arsura termica, preluata de ambulanța de la Vintileasca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

