ULTIMA ORĂ: Explozie pe șantierul naval Orșova: trei oameni răniți/Au intervenit salvatorii Salvatorii mehedințeni au fost mobilizați de urgența pentru a interveni in ajutorul victimelor unei explozii. Informații de ultima ora indica faptul ca o deflagrație s-a produs pe șantierul naval Orșova, pe o nava aflata in reparație, conform realitatea.net. Potrivit aceleiași surse, trei oameni au suferit arsuri in urma acestei explozii. Cele trei persoane urmeaza sa […] The post ULTIMA ORA: Explozie pe șantierul naval Orșova: trei oameni raniți/Au intervenit salvatorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

