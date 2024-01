Engie, cel mai mare funizor de gaze pentru populație, nu a emis facturi pana acum in luna ianuarie. Reprezentanții companiei anunța ca au fost facute lucrari de actualizare si imbunatatire a sistemelor informatice. Insa, aceștia ofera asigurari și susțin ca procesul de facturare va incepe in cateva zile. Procesul de facturare va incepe pe 22 ianuarie, așa cum anunțase in trecut Engie, iar procesul se va derula etapizat. “Emiterea facturilor aferente lunii ianuarie va fi reluata dupa data de 22 ianuarie 2024 și se va desfașura etapizat, in decursul mai multor zile, pana la facturarea tuturor clienților.…