- Politia Romana anunta, luni, ca Dragos Savulescu a fost retinut in Grecia. ”In urma cooperarii politienesti internationale, Dragos Savulescu a fost retinut, de autoritatile din Grecia, noaptea trecuta, in Mykonos”, informeaza, luni, Politia Romana. Sursa citata a precizat ca, luni, acesta urmeaza a…

- Sorin Strutinsky este un apropiat al fostilor conducatori ai Constantei, respectiv Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, si Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta. Intr un alt dosar, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat…

- Wizz Air va introduce doua noi rute din Romania catre destinații din Grecia și Italia cu incepere din luna iulie. Biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil. Noile rute vor pleca de pe aeroporturile din București și Bacau. Romanii vor putea calatori…

- Condamnat definitiv in 2020 de justiția constanțeana la o pedeapsa de zece ani și opt luni de inchisoare, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost reținut in Italia, fiind in prezent arestat la domiciliu, in vederea judecarii cererii de extradare. „S-a predat de bunavoie autoritaților din Italia…