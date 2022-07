Stiri pe aceeasi tema

Gigantul farmaceutic Pfizer s-a angajat miercuri sa vanda unele dintre medicamentele si vaccinurile sale la pret fara adaos comercial catre 45 de tari sarace, in cadrul unei initiative anuntate la Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza AFP.

O delegatie formata din senatori democrati si republicani din SUA se va deplasa la summitul NATO programat in iunie, in Spania, pentru a reafirma sustinerea pentru natiunile aliate, in contextul invaziei militare ruse in Ucraina.

Parlamentul European a sprijinit prelungirea certificatului digital Covid UE, deschizand astfel calea pentru ca sistemul sa fie in vigoare inca un an, informeaza TheJournal.ie. Votul da unda verde pentru ca statele membre ale UE sa poarte discuții in cadrul Consiliului UE pentru a decide daca sistemul…

Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, ca urmare a pensionarii acestora, informeaza Administratia Prezidentiala, relateaza News.ro.

Pentru prima data de cand Patriarhia Romana a decis sa aduca Lumina Sfanta de la Ierusalim, s-a luat decizia, din cauza razboiului din Ucraina, ca aceasta sa fie oferita și preoților ucraineni. Totodata, tot ca o premiera, Sfanta Lumina va ajunge și in Republica Moldova.

Atacantul Cristiano Ronaldo nu va evolua in meciul pe care echipa lui, Manchester United, il va disputa, marti, in deplasare, cu Liverpool, dupa decesul unuia dintre gemenii sai, la nastere.

Dupa o pauza de doi ani de zile, Bucureștiul va fi iar gazda indragitei procesiuni religioase prilejuite de Paștele ortodox! Este decizia luata de Patriarhul Daniel, dupa ce in 2020 și 2021, din cauza pandemiei, evenimentul care strange laolalta mii de credincioși nu a mai avut loc.