Conform avertizarii hidrologice transmise de SGA Vrancea in dispeceratul ISU, astazi, 29 iunie a.c., la ora 20.00, pe pr. Ramna la s.h. Groapa Tufei - Gura Caliței, cota de inundații a fost depașita cu 46 cm, tendința fiind de scadere. Situația este monitorizata in permanența atat la nivel local cat și județean.

Solicitari intervenții evacuare apa: o curte in oraș Marașești, cartier Modruzeni, intervine SVSU Marașești și 2 gospodarii in com. Urechești, intervine Detașamentul de Pompieri Focsani.

ISU Vrancea