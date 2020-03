Stiri pe aceeasi tema

- Situația in Vrancea, conform Institutia Prefectului judetul Vrancea La nivelul județului Vrancea, in data de 27 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2775 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 306 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 26 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2469 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 356 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 52 persoane. Instituția…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 25 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2113 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 364 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 64 persoane, astazi incheindu-se…

- ???? Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). ???? De la…

- Cinci vranceni au fost amendați de inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica pentru nerespectarea autoizolarii. Valoarea totala a sancțiunilor primite este de 50 mii lei. La acest moment, in Vrancea sunt 717 persoane in izolare, 32 de persoane in carantina, doua confirmari de infectare…

- SITUATIA LA NIVEL JUDETEAN – 18 martie 2020 Persoane aflate in izolare = 726 Persoane aflate in carantina = 46 Persoane confirmate cu „COVID 19” = 23 , din care 7 persoane externate BULETIN INFORMATIV LA NIVEL NATIONAL Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul…

- Direcția de Sanatate Publica a precizat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca: „la nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 120 de persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica.…