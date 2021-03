Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, Corona Wolves Brașov a pierdut categoric meciul cinci din sferturile de finala ale Erste Liga. „Lupii” au fost invinși, chiar la Brașov, de Vasas Budapesta, scor 1-5, pe reprize 1-0, 0-0, 0-5. Deși conduceau dupa primele 40 de minute, prin golul lui Valchar, brașovenii au facut o ultima…

- Corona Wolves Brașov a disputat, duminica seara, meciul 4 al sferturilor Ligii Erste la hochei pe gheața. In Ungaria, „lupii” au intalnit pe Vasas Budapesta. Deși conduceau cu 3-0 la general și o eventuala victorie ii califica automat in penultimul act al competiției, brașovenii au pierdut confruntarea.…

- In primul meci din sferturile de finala ale Erste Liga la hochei pe gheața, Corona Wolves Brașov a intalnit, in aceasta seara, pe propriul teren, pe Vasas Budapesta. In sezonul regulat, Corona terminase prima, iar Vasas pe locul 8. In aceasta seara, „lupii”, care erau marii favoriți ai confruntarii,…

- Corona Wolves Brașov a pierdut meciul susținut duminica seara, acasa, in Erste Liga, in compania echipei Ferencvaros Budapesta. Maghiarii au invins categoric, cu 5-2, pe reprize 3-1, 0-0, 2-1. Golurile brașovenilor au fost marcate de Balazs și Fowlie. Ferencvaros a preluat conducerea Erste Liga dupa…

- Intr-un meci care a contat pentru Erste Liga, Corona Wolves a invins, duminica seara, la Brașov, pe Sport Club Miercurea Ciuc, scor 4-3, pe reprize 1-0, 2-1, 1-2. Pentru brașoveni au marcat Fowlie, Bors, Gliga și McFadden, iar pentru harghiteni au punctat Loginov, Rokaly și Becze. Corona Wolves iși…

- La capatul unui meci extrem de spectaculos, cu 12 goluri, Corona Wolves Brașov a invins, pe propriul teren, sambata seara, pe Csikszereda Miercurea Ciuc, cu 7-5, pe reprize 3-2, 1-1, 3-2. Pentru brașoveni au punctat Molnar, Carlson (2), Finucci (2), Balazs (2), iar pentru ciucani au marcat Becze (2),…

- Intr-o confruntare programata marți seara, la Miercurea Ciuc, care a contat atat pentru Liga Erste, cat și pentru Campionatul Național de hochei pe gheața, Csikszereda a invins, in prelungiri, scor 4-3, pe reprize 1-0, 1-1, 1-2, 1-0, pe Corona Wolves Brașov. Golurile brașovenilor au fost marcate de…

- Corona Wolves Brașov s-a calificat, in aceasta seara, in finala Cupei Romaniei la hochei pe gheața, care va avea loc duminica seara. Cealalta finalista va fi aleasa dintre Miercurea Ciuc și CSM Galați. Brașovenii au caștigat Grupa A a turneului care a avut loc la Galați. Astfel, dupa 11-1 cu Sportul…