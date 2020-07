Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare meteo COD GALBEN de ploi si vijelii, valabila pentru ziua de luni in mare parte din tara, inclusiv județul Vrancea. Pentru zona montana a Vrancei, ANM a emis duminica și un Cod portocaliu de ploi torențiale, insemnate cantitativ,…

- Un tanar de 23 de ani, din Focșani, pe nume Iulian Goia, a fost dat disparut dupa ce din data de 8 iunie nimeni nu mai știe nimic despre el. Tanarul se afla in Anglia, iar ultima data a fost vazut luni, in gara din Ipswich. Iulian Goia urma sa ajunga cu trenul in Liverpool […] Articolul L-ați vazut?…

- Ne bucuram sa va revedem pe potecile Vrancei. Peste 200 de vizitatori in Cheile Tișiței și alte cateva zeci pe celelalte poteci, sambata 16 mai 2020. Va recomandam sa va echipați corespunzator și sa va informați asupra condițiilor meteo și starii traseului ce urmeaza sa-l abordați. Astazi, la nivel…

- Posibil accident de munca in localitatea Nereju. Un barbat a fost lovit mortal de un copac pe care il taia cu drujba intr-un parchet de exploatare de pe raza teritorial administrativa a comunei Nereju. La fața locului s-a deplasat Ambulanța, criminaliști din cadrul IPJ și reprezentanți ai ITM Vrancea.…