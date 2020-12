Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 7 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,70%00, in scadere. Localitați cu rata de infectare peste 4: Cimpineanca – 4,34 in stagnare,…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 5 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,70%00, in stagnare. In comuna Vinatori se inregistreaza o rata de infectare de 5,00 in…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 4 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,71%00, cu trend ascendent. In comuna Vinatori se inregistreaza o rata de infectare de…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 2 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,58%00, cu trend descendent. Localitați cu rata de infectare peste 4: Marașești – 4,02…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 27 noiembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,61%00, cu trend descendent. Comuna Vinatori inregistreaza in continuare o rata de infectare…