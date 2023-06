Ultimă oră! Ce au descoperit salvatorii lângă Titanic, în timpul căutării submarinului Titan Paza de Costa americana anunța, joi, ca in timpul cautarilor realizate de catre un vehicul submarin controlat la distanta (ROV), in apropiere de Titanic, a fost o zona de fragmente, despre care, momentan, nu se știe nimic. Experti care participa la cautari evaleaza aceste noi informatii, care urmeaza sa fie discutate intr-o conferinta de presa, la Boston, in nord-estul Statelor Unite in urmatoarele ore, anunta pe Twitter Paza de Coasta americana, potrivit BBC News. Paza de Coasta anunta ca urmeaza sa sustina o conferinta de presa joi, la ora locala 15.00 (23.00, ora Romaniei). Conferinta de presa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora de la operațiunea de cautare a submarinului Titan, care a disparut in cursul zilei de duminica, 18 iunie, in afundul Oceanului Atlantic! Paza de Coasta a Statelor Unite a declarat joi, 22 iunie, ca o nava subacvatica a localizat un camp de resturi in apropierea Titanicului.…

- Submarinul turistic Titan, dat disparut duminica, era cautat in continuare, joi, in cadrul unei ample operatiuni, in pofida unei posibile epuizari a rezervelor de oxigen la bord, relateaza AFP. Paza de Coasta americana continua cautari in nordul Oceanului Atlantic, in pofida faptului ca submarinul a…

- Cautarile ample si dificile continua joi in Atlanticul de Nord pentru gasirea celor cinci ocupanti ai submersibilului disparut in timpul unei explorari a epavei Titanicului si ale carui rezerve de oxigen sunt pe cale sa se epuizeze. „Este un moment extrem de dificil pentru familiile membrilor echipajului…

- Salvatorii care cauta submersibilul Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului, si-au concentrat miercuri eforturile asupra unei zone indepartate din Atlanticul de Nord, unde au fost detectate zgomote submarine, desi oficialii au avertizat ca este posibil ca sunetele sa nu provina de la nava,…

- Salvatorii care cauta submersibilul Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului, si-au concentrat miercuri eforturile asupra unei zone indepartate din Atlanticul de Nord, unde au fost detectate zgomote submarine, desi oficialii au avertizat ca este posibil ca sunetele sa nu provina de la nava.…

- Submersibilul turistic de mare adancime disparut in apropierea epavei Titanicului, cu cinci persoane la bord, mai are „aproximativ 40 de ore de aer respirabil”, a declarat marți capitanul Jamie Frederick de la Paza de Coasta americana. Eforturile de salvare aeriana și navala in apropierea sitului din…