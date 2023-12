ULTIMA ORĂ! Anunț public privind folosirea articolelor pirotehnice în deplină siguranță Dupa cum știm cu toții, in aceasta perioada, artificiile și petardele sunt folosite de unii dintre cetațeni pentru a celebra Craciunul și Revelionul. Din pacate, de multe ori, folosirea lor in mod necorespunzator duce la tulburarea liniștii publice, traumatizarea animalelor de companie și ranirea, uneori cu consecințe dintre cele mai grave, a celor care le […] Articolul ULTIMA ORA! Anunț public privind folosirea articolelor pirotehnice in deplina siguranța apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

