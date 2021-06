Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocnit, joi dimineața, pe DN 71, in apropierea localitații Aninoasa, județul Dambovița. Doua persoane au murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații…

- Doi oameni au pierit in urma unui accident grav in care a fost implicat un microbuz destinat transportului de persoane. Totul s-a intamplat marți, in județul Neamț. Mai exact pe DN 15 Piatra Neamț – Bicaz, pe raza localitații Tarcau, din cate au anunțat oficialii Centrului Infotrafic al Poliției Romane.…

- 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier, vineri dimineața, in urma impactului dintre un microbuz și o mașina, in Lețcani, județul Iași. Mai multe echipaje ISU Iași sunt trimise la fața locului.