Ultima licitație a anului, dedicată numismaticii din aur și argint ​Ultimul eveniment al anului 2022, organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark, este dedicat numismaticii romanești. „Cabinetul Numismatului - Licitația unei colecții de monede, medalii și plachete" parcurge doua milenii de istorie și reunește peste 200 de piese, multe dintre acestea rare, disputate și de valoare muzeala. Licitațiile de numismatica organizate de A10 in ultimii doi ani au contribuit la organizarea pieței numismaticii din Romania pe baze mai transparente, documentate și public cotate și insoțite de garanții contractuale. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

