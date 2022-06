Stiri pe aceeasi tema

- Altar de lumanari și lacrimi pentru Flavius, adolescentul din Suceava care a murit sub ochii tatalui sau la banchetul de a VIII-a. Incidentul s-a petrecut in noaptea de vineri, la un restaurant de lux din Suceava, unde elevul petrecea la banchet.Se pare ca baiatul, cunoscut cu o forma grava de epilepsie,…

- O tragedie cumplita s-a consumat in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce elevii de mai multe deja foste clase a VIII-a de la Școala Gimnaziala Nr. 9 "Ion Creanga" Suceava participau la petrecerea de banchet de dupa absolvire, la un restaurant din oraș. In timpul petrecerii, ...

- Politistii din Suceava au demarat o ancheta dupa ce un elev, absolvent de clasa a VIII-a, a decedat la banchetul de absolvire, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. Potrivit acestora, baiatul, in varsta de 14 ani, se afla in sala de evenimente a unui complex hotelier…

- Un elev de clasa a VIII-a din Suceava a murit la cateva ore dupa banchetul de absolvire. Adolescentului i s-a facut rau in timp ce se se afla pe ringul de dans. A cazut, pur și simplu, din picioare, chiar sub privirile tatalui, care este profesor in școala.

- Tragedie la banchetul de final de an al unei clase de elevi dintr-o școala din Suceava! Un absolevent a murit chiar sub privirile colegilor, profesorilor, dar și ale tatalui sau, care era cadru didactic. Baiatului i s-a facut rau pe loc, astfel ca in ciuda manevrelor de resusciate a incetat din viața.…

- O tragedie cumplita s-a consumat in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce elevii unei clasa a VIII-a de la Școala 9 din Suceava participau la petrecerea de banchet de dupa absolvire, la un restaurant din Suceava. In timp ce copiii dansau, unui baiat in varsta de 14 ani i s-a facut rau. Baiatul…

- O tragedie cumplita s-a consumat in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce elevii unei clasa a VIII-a de la Școala 9 din Suceava participau la petrecerea de banchet de dupa absolvire, la un restaurant din Suceava. In timp ce copiii dansau, un baiat in varsta de 14 ani a cazut ca secerat, la ...

- Sfarsit tragic pentru barbatul de 76 de ani din Miroslovesti care, sambata, 30 aprilie si-a dat foc. Pacientul a decedat in cursul zilei de astazi. "Noi am estimat ca arsurile in majoritate de gradul 3 sunt pe 55- din suprafata corporala. Colegii de la Clinica de Chirurgie Plastica si Recuperatorie…