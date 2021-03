Cornelia Catanga a incetat din viața la doar 63 de ani. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica lautareasca a fost rapusa de COVID 19. Dupa moartea artistei au inceput sa apara la lumina mai multe detalii despre ea. Astfel, s-a aflat care a fost ultima dorinta a lui Catanga. Ea iși dorea ca dupa se incheie pandemia sa faca un lucru pentru fiul ei. Catanga iși propusese sa-i faca o nunta ca-n povesti fiului ei, Alex. Acesta era stabilit in SUA. Cornelia Catanga a povestit, in urma cu ceva vreme, ca dupa ce trece pandemia vrea o nunta ca-n povesti pentru unicul sau fiu. “Dupa ce trece pandemia…