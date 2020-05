Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au dispus, in aceasta prima zi a saptamanii, revocarea masurii controlului judiciar pe numele Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatații, in dosarul in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia in cazul fostului manager al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin…

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti. Pe 30 aprilie, Sorina…

- Sorina Pintea scapa de control judiciar. Decizia apartine magistratilor Tribunalului Bucuresti si poate fi atacata de procurorii DNA. Fostul ministru al Sanatatii a fost trimisa in judecata de DNA pentru luare de mita.Sorina Pintea scapa de control judiciar in dosarul in care a fost trimisa…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a tranșat, in stilul sau caracteristic, scandalul plimbarii Sorinei Pintea incatușata, prin fața camerelor de luat vederi. „Ești in stare de arest, cu ceva trebuie sa marchezi acest lucru. Ele sunt un semn al unei hotarari a unei instanțe”, a declarat jurnalistul la…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, sa fie pusa sub control judiciar.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea sa fie cercetata sub control judiciar. Conform avocatului Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, masura controlului judiciar este…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, anunta ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, care a fost supusa marti seara unei adevarate umilinte cand a fost transportata de la Arestul Central la Policlinica MAI.Sorina Pintea sufera de o boala…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

