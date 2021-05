„Ultima dată” este cel mai recent single lansat de către Emy Alupei „Nu vreau sa te pierd, d-aia mai minte-ma o data, inca o data. Știu c-o sa regret ca te mai cred inca o data, ultima data” sunt versurile prin care Emy iși deschide sufletul și joaca rolul femeii care este dispusa sa faca orice sacrificiu din dragoste și ajunge sa creada minciuni doar pentru a petrece timp alaturi de cel care i-a furat inima. Compusa și produsa de catre Horace alaturi de Kastha John in studiourile Midiots, „Ultima data” este o piesa pentru cei care iubesc in continuare inimile ce nu le mai sunt devotate și sunt dispuși sa treaca peste orice doar pentru o privire sau un moment… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

