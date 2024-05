Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de control au avut loc la data de 20 aprilie și au fost efectuate de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Oradea.

- Polițiști ai Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Brașov și Direcției Silvice Mureș, au acționat in perioada 9-12 aprilie pe linia prevenirii și combaterii activitaților ilegale din domeniul…

- Nr. 209574 80 din 3 aprilie 2024 RETINERI DISPUSE DE POLITISTII SERVICIULUI DE ORDINE PUBLICA IN CADRUL UNUI DOSAR PENAL CE VIZEAZA INFRACTIUNILE DE FALS INFORMATIC IN FORMA CONTINUATA SI FOLOSIREA FUNCTIEI PENTRU FAVORIZAREA UNOR PERSOANE IN FORMA CONTINUATA La data de 2 aprilie a.c. politistii Biroul…

- Ca urmare a celor 21 de percheziții efectuate miercuri, 6 martie, de catre polițiști ai Sectiei 3 Poliție Rurala Raciu, impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, intr-un dosar penal de taiere ilegala și furt de arbori, patru barbați,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, in perioada 16 – 17 februarie, mai multe controale in Jibou și in localitațile invecinate, pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Au fost verificate patru societați…

- Joi, 8 februarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere Ploiești, Biroul Județean Argeș, au verificat un agent economic din municipiul Pitești, cu activitate in domeniul silvic. Citește…