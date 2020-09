Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au si in acest sezon, precum in precedentul, un prim joc cu CS Mioveni, gruparea care a ratat promovarea in elita la baraj. Spre deosebire de jocul din urma cu mai bine de un an, cedat de ASU Politehnica la limita pe „Dan Paltinisanu”, Ioan Mera si compania spera acum sa beneficieze de…

- Saptamana trecuta au inceput lucrarile la primul proiect al municipalitații care vizeaza punerea in valoare a Iazului Morilor, o investție de aproximativ un milion de euro care ar putea fi finalizata in primavara anului viitor, a anunțat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video intitulata…

- Valcencele au efectuat testul RT-PCR (Covid) și vizita medicala. Trei handbaliste se afla in izolare pana duminica, pentru ca au venit dintr-o zona cu risc ridicat de Covid Campioana SCM Rm. Valcea a sunat adunarea. Primul antrenament oficial al echipei oltene a avut loc marți pe stadionul din Rm. Valcea.…

- ASU Politehnica Timișoara și-a stabilit partidele de verificare și pregatește sezonul viitor al Ligii a II-a. Alb-violeții vor disputa opt jocuri amicale, iar locațiile și orele de disputare urmeaza sa fie stabilite. Politehnica Timișoara iși știe, momentan, șase din cei opt adversari. A fost stabilit,…

- Mandatul de presedinte la ASU Politehnica al lui Florin Dragan s-a incheiat. Dupa cum se stie acesta a fost ales la inceputul anului in functia de rector al Universitatii Politehnica. Din aceasta saptamana Politehnica Timisoara are un nou presedinte. Este vorba despre fostul rector UPT, profesorul universitar…

- Un barbat din Iași care a facut inchisoare dupa ce a incercat sa obțina credite bancare cu un buletin falsificat cu numele și fotografia actorului Robert de Niro a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda o cantitate impresionanta de droguri. ”Robert de Niro” de Iași, pe numele sau real Sorin…