Clubul FC Barcelona nu este dispus sa plateasca mai mult de 35 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski, atacantul lui Bayern Munchen, scrie marti El Mundo Deportivo, potrivit Agerpres.

Presedintele clubului Bayern, Herbert Hainer, a declarat ca atacantul polonez Robert Lewandowski, dorit insistent de FC Bareclona, nu va prarasi echipa bavareza pana la final contractului sau, care expira vara viitoare, conform news.ro.

Atacantul polonez Robert Lewandowski a informat conducerea clubului Bayern Munchen ca vrea sa plece si nu isi va prelungi contractul cu campioana Germaniei, a anuntat sambata directorul sportiv Hasan Salihamidzic, citat de Reuters, relateaza Agerpres.

Uli Hoeness, presedintele de onoare al Bayern Munchen, crede ca Robert Lewandowski va juca in Bavaria sezonul viitor, conform news.ro.

Atacantul polonez Robert Lewandowski a pus doua conditii minime pentru a-si prelungi contractul cu Bayern Munchen: un nou contract cu o durata de doi ani, pana in 2025, si o crestere a salariului sau actual, care se ridica la 24 de milioane de euro pe sezon, conform cifrelor neoficiale, informeaza

Atacantul polonez Robert Lewandowski, despre care presa sportiva internationala a scris ca se afla in vizorul echipei FC Barcelona, va evolua si in viitorul sezon pentru Bayern Munchen, a anuntat antrenorul bavarezilor, Julian Nagelsmann.

Barcelona a ajuns la un acord cu atacantul polonez Robert Lewandowski pentru a semna cu acesta in aceasta vara, susține publicația Sport Italia. Barca ia in calcul un transfer al carei suma se vehiculeaza a fi intre 50 și 60 de milioane de euro pentru jucatorul al carui contract expira in 2023, relateaza

Robert Lewandowski, unul din cei mai in forma atacanți ai continentului, vrea sa plece de la Bayern Munchen in aceasta vara și destinația pe care o prefera este Barcelona, scrie Sport.es.