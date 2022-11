Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza tradiționala misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii, care se va desfașura in perioada 02 – 13 mai 2023, la San Francisco și Las Vegas. Programul misiunii economice cuprinde participare la intalniri de tip B2B destinate…

- Președintele Institutului Cultural Roman (ICR), Liviu Sebastian Jicman, a avut 15 deplasari in strainatate de la inceputul anului și pana in prezent. Costul lor s-a ridicat la peste 20.000 de euro. La care se adauga alți 8.000 de euro cheltuiți cu vizitele celor doi vicepreședinți. Președintele ICR,…

- Palatul Parlamantului va gazdui in data de 1 noiembrie 2022 Summit-ul științific internațional, cu sprijinul și participarea membrilor Consiliului Mondial Roman din Statele Unite ale Americii, Academiei Națiunii Romane de la Chișinau, Romanilor Independenți din Serbia și ale altor persoane care militeaza…

- Statele Unite ale Americii vor grabi trimiterea unei versiuni moderne a principalei bombe nucleare din arsenal la bazele NATO din Europa, transmite Politico, citand doua surse familiare cu problema și o telegrama diplomatica intrata in posesia jurnaliștilor sai. Informațiile privind inlocuirea armelor…

- O femei din Statele Unite ale Americii a trait clipe de groaza din cauza implantului mamar pe care și l-a facut in urma cu 20 de ani. Starea ei de sanatate s-a agravat și a fost nevoita sa ajunga pe mana medicilor.

- Doi profesori din Statele Unite ale Americii vor face cercetare in Republica Moldova, in domeniul asistentei sociale si stiinte politice, in cadrul Programului Fulbright. Ei vor fi ghidati de cadrele universitare de la USM. Kim este doctorand si a ajuns in Republica Moldova in urma cu citeva saptamini,…

- ”Sircovscaia, facuta cetațean roman la Washington” titram ”lovitura” din 31 august. Dezvaluire care pare deja a reprezenta inceputul celui mai mare scandal de spionaj caruia i-a cazut prada statul roman in ultimele decenii! Pentru ca incidentul diplomatic major deja declanșat de halucinantul gest al…

- Scandalul dintre Meghan Markle și familia regala continua, dupa ce ducesa de Sussex și soțul ei, Prințul Harry, s-au mutat acum doi ani de zile in Statele Unite ale Americii, renunțand la titlurile nobiliare și beneficiile de care dispun membrii activi ai coroanei britanice. Ce nemulțumiri a mai avut…