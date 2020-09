Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a ajuns la un „periculos punct de cotitura” in ce privește pandemia de coronavirus a spus prim-ministrul țarii, Boris Johnson, in contextul in care guvernul pe care il conduce va implementa un nou set de masuri restrictive, in Anglia, care vor dura pana la șase luni, relateaza BBC. Premierul…

- Mulți lideri europeni se straduiesc sa evite impunerea unor blocaje pe scara larga, pe masura ce cazurile de coronavirus cresc in Franța, spitalele incep sa se umple in Spania și oficialii britanici avertizeaza ca urmeaza o lupta de șase luni pentru a conține virusul, scrie presa internaționala. Noi…

- Una dintre țarile cele mai afectate din Europa de pandemia cu noul coronavirus și in care rata de infectare crește alarmant a decis scoaterea armatei in strada pentru a sprijini lupta contra raspandirii virusului. Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa…

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Guvernul grec a alungat in secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversandu-i pe mulți pana la marginea apelor grecești și apoi abandonandu-i in plute de salvare gonflabile și uneori supraincarcate, scrie ediția de luni a New York Times. Incepand cu luna martie, oficialii greci…

- Primul ministru ceh Andrej Babis a exclus o noua izolare a tarii, in pofida cresterii numarului cazurilor de infectare cu coronavirus, intr-un interviu publicat sambata și citat de Agerpres. Inainte de toate, trebuie sa facem apel la simtul de responsabilitate al oamenilor”, a spus Babis pentru editia…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca cei care se opun vaccinarii, asa-numitii anti-vaxxeri, sunt nebuni si ca toata lumea ar trebui sa-si faca vaccinul antigripal pentru a se impiedica situatia in care serviciile medicale sa fie coplesite pe timpul iernii in cazul aparitiei unor noi…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza vineri ca, pana in prezent, 30 de cetateni romani, din cei aproximativ 100 care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au fost testati pozitiv pentru COVID-19, transmite Agerpres.…