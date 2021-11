In Targul Municipal din Craiova se intra, luni, fara certificat verde. Asta desi Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 94 din 25 octombrie 2021, ca activitatea cu publicul in targuri va fi permisa doar pentru persoanele care au acest document. Luni, in Targul Municipal din Craiova, nu se solicita certificatul verde. Cu toate ca, la intrarea dinspre Bulevardul Raului, cel putin la nivel declarativ, portarul a sustinut ca solicita. Insa, practic, nu am vazut acest lucru. „Sa stiti ca il cerem si am vazut ca oamenii il au in general“, a spus portarul. „Daca vreti, vi-l cer“ Pe poarta de acces…