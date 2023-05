Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu stiu cum reuseste domul presedinte Kelemen Hunor intotdeauna sa ii iasa toate. A reusit si de aceasta data sa va lamureasca, sa nu aiba contracandidat si a reusit atat presedintele PSD, cat si presedintele PNL, sa fie astazi aici. Nu s-a intamplat nici la PSD, nici la PNL, sa fim toti trei”, a spus…

- ”Nu stiu cum reuseste domul presedinte Kelemen Hunor intotdeauna sa ii iasa toate. A reusit si de aceasta data sa va lamureasca, sa nu aiba contracandidat si a reusit atat presedintele PSD, cat si presedintele PNL, sa fie astazi aici. Nu s-a intamplat nici la PSD, nici la PNL, sa fim toti trei”, a spus…

- Toata lumea a vazut The Last of Us – aceasta istorie apocaliptica care este facut dupa un joc video cu același nume. Succesul a fost imens: scenariul, regia, imaginea, felul in care e filmat, actorii – totul a produs un efect unic care a ținut in fața ecranelor milioane de spectatori. E poate pentru…

- Primavara adevarata nu se lasa așteptata! O veste buna despre acest lucru au impartașit ieri specialiștii Societații Ornitologice Romane: ”Au venit berzele! Emil Birsan le-a surprins ieri in zona lacului Plumbuita, din București. Nu uitați sa priviți cerul!” #SOR #berzealbe

- Un clujean a adus in atenția publicului larg o gravura in zinc color, ceea ce constituie un inedit pentru imaginile din acele vremuri, cu un detaliu din gradina castelului Banffy din Bonțida. In aceasta se poate surprinde domeniul uriaș pe care se intindea acest castel, care constituie și astazi…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca a dat startul evaluarii candidaților la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Optsprezece candidați inscriși in concurs, dintre care 17 procurori din cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale și celor de specialitate, dar și un reprezentant…

- BBC transmite ca pe aeroportul din Istanbul, sute de oameni sunt adunati intr-o zona mica. Observatorii ne-au spus ca oamenii au venit aici pentru a se oferi voluntari pentru a ajuta la interventia in caz de cutremur, multi dintre ei dorind probabil sa calatoreasca mai departe spre zonele cele mai…