UEFA ia în calcul să reducă numărul orașelor care vor găzdui EURO 2021. Bucureștiul este pe listă Președintele UEFA, Aleksander Ceferin a prezentat doua scenarii cu privire la organizarea Campionatului European de fotbal, amanat pentru anul viitor. Intr-un scenariu optimist, stadioanele ar putea gazdui fani, dar la capacitate redusa. „Pentru moment, planificam Campionatul European sa iasa exact așa cum vrem sa fie. Cu fani, fara fani sau cu 30, 50 sau 70 la suta (din capacitatea stadioanelor)”, a declarat oficialul UEFA, potrivit Daily Mail . Daca numarul de cazuri COVID-19 va continua sa creasca, exista posibilitatea ca turneul final sa se dispute in mai puține țari. „Teoretic, putem organiza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Haideți sa nu ne panicam”, declara Wolfgang Ischinger, fostul ambasador german la Washington, adaugând ca „nu vine sfârșitul lumii, precum sugereaza unii oameni”, relateaza Politico.Ischinger organizeaza Conferința de Securitate de la München, locul…

- Operatorul bursei de la Londra, London Stock Exchange Group Plc, a anuntat vineri ca a ajuns la un acord privind vanzarea Borsa Italiana, operatorul bursei de la Milano, catre grupul Euronext NV si doua banci italiene, in schimbul sumei de 4,325 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In…

- Arena Nationala din Bucuresti si Stadionul Ferenc Puskas din Budapesta deschid o noua serie documentara la National Geographic prilejuita de evenimentul fotbalistic al anului viitor, turneul final al Campionatului European de fotbal.Serialul Megastadion: Turul Europei are premiera marti, de la ora…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut, in august a.c. fața de aceeași luna a anului trecut, cu 30,4%, iar innoptarile cu 31,8%. Din numarul total de sosiri, turistii straini au reprezentat 2,5%, conform Institutului National de Statistica. Comparativ cu luna august…

- Agenția Europeana de Mediu a anunțat ca pandemia de coronavirus a evidentiat legatura dintre mediu si sanatatea umana, demonstrand riscul crescut de transmitere a bolilor de la animale la oameni ca urmare a degradarii mediului. Poluarea aerului si valurile de caldura accentuate de schimbarile climatice,…

- Fotbalistul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ianis Hagi, e convins ca selectionata Austriei, evoluand pe teren propriu, va iesi mai mult la joc, in partida de luni, din cadrul Ligii Natiunilor, si ca jucatorii romani vor avea astfel spatii mai mari. “Jucand in deplasare, cu o echipa mai bine…

- BRD Groupe Societe Generale va finanța construcția noului stadion Steaua. Banca a semnat cu Construcții Erbașu in calitate de lider al Asocierii Construcții Erbașu – Concelex – Terra Gaz Construct un contract in valoare de 52,2 milioane lei. In cadrul plafonului de finantare dedicat proiectului, BRD…

- Compania Naționala de Investiții a prezentat noi imagini de la Stadionul din Giulești, arena Rapidului prinzând din ce în ce mai mult contur. Au fost montate gradenele, iar în prezent se lucreaza la structura metalica pentru acoperiș și la interioare. Stadionul bucureștean…