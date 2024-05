Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj dedicat Zilei Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial, mesaj in care subliniaza ca Romania trebuie sa marcheze aceasta sarbatoare la 8 mai, dupa cum procedeaza și alte țari NATO. Divergențele pe acest subiect pornesc de la faptul…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, este singurul politician care a postat un mesaj de Ziua Victoriei. Politicianul, fost militar al armatei romane, a transmis, miercuri, veteranilor de razboi cu acest prilej aprecierea si respectul fata de tot ce au facut acestia pentru tara. Nota redacției: Pana…

- "Ziua Victoriei in Europa de la finele celui de-al Doilea Razboi Mondial este celebrata astazi, cand se aniverseaza intrarea in vigoare a armistițiului, la ora 23:01 a zilei de 8 mai 1945. In sfera de influența sovietica, in care a fost și țara noastra, sarbatoarea era marcata pe 9 mai. Nicolae Ciuca,…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a dat asigurari ca, in eventualitatea unui atac, Romania nu ar putea fi luata prin surprindere, intrucat ”nu se mai realizeaza surprinderea strategica”. El a precizat ca țara noastra are deja trupe NATO pe teritoriul sau, iar reacția este ”una care sa nu genereze…

- Președintele Senatului, deci al doilea om in ierarhia statului roman, generalul in rezerva Nicolae Ciuca, avertizeaza ca, in contextul in care Rusia a invadat Ucraina, și romanii trebuie sa fie pregatiți de razboi, iar liderii politici trebuie sa fie pregatiți sa-și apere cetațenii. Președintele Senatului,…

- Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, a transmis, vineri, cu ocazia Zilei de 8 Martie, un mesaj femeilor din Romania, in care le mulțumește „pentru curajul, grija și determinarea cu care iși asuma rolurile din familie, de la locul de munca și din comunitate”. „Astazi este despre doamnele și domnișoarele…

- O societate civilizata si care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa isi urmeze visurile si obiectivele, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, intr un mesaj transmis vineri de Ziua Femeii. O societate civilizata si care prospera este aceea in care fiecare femeie are…