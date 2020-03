Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…

- In urma unui tweet al Federației Norvegiene de Fotbal, una dintre cele 55 de membre ale UEFA, s-a aflat decizia forului de conducere continental al sportului rege”: turneul final EURO, programat pentru intervalul 12 iunie-12 iulie 2020, a fost decalat in perioada 11 iunie-11 iulie 2021! Este o decizie…

- UEFA, care nu a confirmat înca decizia, a facut propunerea pentru a da timp ligilor nationale, suspendate în prezent, sa se poata încheia. Propunerea a fost prezentata celor 55 de federatii membre, Asociatiei Cluburilor Europene, European Leagues si FIFPro, care au fost de…

- UEFA a decis amanarea Campionatului European de fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian.Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal, potrivit…

- Romania intra de luni in starea de urgența, care permite autoritatilor sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea si prevenirea infectiei cu noul coronavirus (COVID-19). In țara noastra se aplica scenariul 3.Sambata, 14 martie 2020, la 18 zile de la diagnosticarea primului caz de infecție cu…

- Peluza Sud a celor de la la FC U Craiova, liderul din Liga a 3-a, s-a deplasat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” pentru a-și manifesta sprijinul fața de medicii care se confrunta in aceste zile cu pandemia de coronavirus. Noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate duminica…

- UEFA monitorizeazpa atent impactul pe care coronavirusul l-ar putea avea asupre turneului final al Campionatului European de fotbal 2020, competiție care va avea loc intre 12 iunie și 12 iulie in 12 orașe de pe ”Batranul continent”.Conform reprezentanților forului fotbalistic continental, situația va…

- Ministrul propus la Tineret si Sport, Ionut Stroe, a declarat, marti, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, ca stadionul Giulesti este "o cauza pierduta", in ceea ce priveste organizarea EURO 2020, fiind dat mult prea tarziu ordinul de incepere a lucrarilor.Ionut Stroe a primit, marti,…