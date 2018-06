Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, potrivit unui comunicat de presa al IGPR. Ca urmare…

- Reprezentanții Primariei Capitalei au spus, marți, ca in spațiul public circula declarații tendențioase cu privire la traficul din București și precizeaza ca traficul s-a agravat, in ultima perioada, din cauza inmulțirii mașinilor. “Referitor la declarațiile tendențioase care circula in spațiul public…

- “Romania mi-a fost casa timp de patru ani”, a spus ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, recitand si versuri din “Doina” lui Vasile Alecsandri, la receptia care a marcat ziua reginei Elisabeta a II-a si finalul mandatului sau la Bucuresti, informeaza News.ro. Paul Brummell a subliniat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- DIICOT a efectuat, miercuri dimineata, 57 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, judetul Ilfov si Giurgiu, la celebrul clan interlop Ștoaca. Este vizata destructurarea gruparii specializate in trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de influenta, trafic de persoane,…

- Petrecerea de Ziua Copilului s-a mutat dintr-o gradinița din Capitala direct la spital. Mai mulți copii din București din sectorul 3 au ajuns pe mana medicilor dupa ce au prezentat simptome ale toxiinfecției alimentare. “La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem…

- Ambasada SUA a transmis, joi, dupa decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca urmareste indeaproape evenimentele, precizand ca este vorba de o problema interna a Romaniei. “Urmarim indeaproape evenimentele. Aceasta este o problema interna a Romaniei”,…