- Roma, 24 iul /Agerpres/ - Ministrul italian de interne Matteo Salvini, care este in acelasi timp si vicepremier, a respins propunerea de marti a Comisiei Europene ca tarile membre ale UE sa primeasca 6.000 de euro pentru fiecare solicitant de azil pe care il iau in grija, relateaza dpa. …

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, scrie moldpres.md.

- "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata Nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Documentul in cauza contine informatii detaliate referitoare la actiunile privind neindeplinirea obligatiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a îndemnat miercuri Polonia sa risipeasca ''cât mai rapid posibil'' îngrijorarile Uniunii Europene privind reformele judiciare controversate ale Guvernului de la Varsovia.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat sambata ca, daca partea romana se va concentra pe ceea ce este pozitiv si important in discutiile care vor avea loc pe marginea viitorului buget al Uniunii Europene, tara noastra va avea de castigat. Intrebat ce parere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- "Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea finantarii din partea UE. Prin urmare, Comisia propune un nou mecanism care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficientele generalizate care afecteaza…