- Multe alimente modificate genetic ar putea ajunge in cele din urma neetichetate pe rafturile supermarketurilor europene, potrivit unei propuneri legislative a Comisiei Europene, relateaza vineri dpa.

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi agentia rusa de presa RIA, citata de Reuters. „Acest conflict…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi nu mai are nevoie de tratament in cadrul sectiei de terapie intensiva, a declarat duminica fratele sau pentru ziarul Corriere della Sera si agentia de presa Adnkronos, informeaza dpa., citata de Agerpres. „Totul este in regula”, a declarat Paolo Berlusconi, citat…

- PSD cere Ministerului Afacerilor Externe sa inițieze discuții diplomatice cu autoritațile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața romaneasca, care ii afecteaza puternic pe fermierii romani, dupa modelul aplicat in Polonia. Intr-un comunicat de presa transmis marți,…

- Rusia intenționeaza sa aiba infrastructura disponibila pentru baza submarinelor care vor transporta „super torpile” nucleare Poseidon in Oceanul Pacific pana la inceputul anului 2024, transmite o agenție de presa de stat rusa, citata de Sky News. Moscova a declarat in ianuarie ca a produs primul set…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sambata, la Prima TV, ca nu este vina ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca a crezut in bunul simț și in buna credința a reprezentantilor Comisiei Europene cu care a negociat compensatiile pentru fermieri. Tudose a precizat ca ministrul Daea a transmis…

- O firma care oferea servicii de catering pentru mai multe unitati de invatamant din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care materii prime expirate si echipamente de gatire neigienizate. …