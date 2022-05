UE vrea să reducă analizele medicale inutile, printr-un proiect de reguli în domeniul sănătăţii Propunerea cu caracter obligatoriu, care necesita aprobarea guvernelor si a parlamentarilor UE, subliniaza planurile executivului UE de a crea un spatiu european de date despre sanatate, despre care Bruxelles-ul estimeaza ca ar duce la economii mari si castiguri economice de peste 10 miliarde de euro (10,51 miliarde de dolari) in 10 ani. Pacientii din UE cheltuie 1,4 miliarde de euro in fiecare an numai pentru imagini medicale inutile, se arata in documentul UE, estimand ca unul din 10 teste cu raze X sau cu ultrasunete nu sunt necesare, deoarece sunt de obicei dublari ale imaginilor valabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

