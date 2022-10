Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca Bruxelles-ul va urmari penal pe cei care incearca sa eludeze sancțiunile UE impotriva Rusiei. Oficialii occidentali sunt din ce in ce mai ingrijorați ca Turcia ar putea servi drept „usa din spate” pentru eludarea sanctiunilor. Este singurul stat membru NATO care nu a impus un regim de sancțiuni. Exporturile turcești catre Rusia au crescut brusc dupa invazia Ucrainei. „Daca luați bunuri europene, le duceți in țari terțe și apoi in Rusia, atunci persoana sau organizația care face acest lucru va fi trecuta pe lista noastra de sancțiuni.…