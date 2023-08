Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 55 ani, cu dubla cetațenie MDA/ROU, a fost prins la vama cu o serie de piese auto uzate, in cantitați comerciale, ascunse prin diverse locuri tainuite ale mașinii. Astfel, potrivit unui comunicat emis de reprezentanții Serviciului Vamal, barbatul era la volanul unui autoturism…

- CAPTURA MARE!… Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița, ca urmare a unui control comun impreuna cu reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova, au descoperit intr-un microbuz care circula pe ruta Moldova – Norvegia, 115.000 țigarete cu timbru de Republica Moldova, ascunse…

- Intr-o trimitere poștala parvenita din Cipru, funcționarii postului vamal Chișinau 4 (PVI Poșta) au depistat 610 pastile cu efect psihotrop. Coletul poștal era destinat unui cetațean al Republicii Moldova, informeaza Serviciul Vamal. „Urmare a controlului, in interiorul trimiterii poștale au fost depistate…

- In luna mai din acest an, comparativ cu luna aprilie 2023, s-a atestat o reducere cu circa 1,54 miliarde lei a datoriei de stat interne si externe, arata date ale Ministerului Finantelor. Astfel, la situația din 31 mai 2023, soldul datoriei de stat a constituit 97,49 miliarde lei, in timp ce pe 30…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare din cadrul Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS ar fi descins cu percheziții la Fabrica de Țigari din localitatea Țareuca, din raionul Rezina, susțin sursele PulsMedia.MD și Realitatea.md . Astfel, potrivit surselor citate, acțiunile au avut loc intr-un…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu directorul general pentru politica europeana de vecinatate și negocierile privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman, la care au participat și reprezentanții Cancelariei…

- Mașinile cu numere romanești nu pot circula pe așa-numitele „drumuri” din R. Moldova, care se bate cu pumnul in piept ca vrea in Europa, mai mult de 180 de zile intr-un an. Dupa ce va expira termenul, mașinile deținute de romani care vor fi identificate de polițiști, vor fi duse in vama, iar proprietarii…

