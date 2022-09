Stiri pe aceeasi tema

- In iunie, țarile UE au inceput sa cumpere mai mult petrol rusesc, in ciuda interzicerii directe a livrarilor prescrisa in cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei pentru operațiunea militara speciala in Ucraina, scrie RBC cu referire la datele Eurostat. Potrivit datelor preliminare ale…

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta ca cele 27 de state membre UE sa-si reduca fiecare consumul de gaz cu 15% din august pana in martie. Tinta ar fi voluntara, dar Comisia ar putea sa o faca obligatorie in caz de urgenta a furnizarii de gaze. Bruxelles-ul a indemnat tarile sa reduca acum utilizarea…

- Comisia Europeana a salutat adoptarea rapida a unor noi norme privind stocarea gazelor si considera ca noua legislatie, aprobata luni, va consolida securitatea aprovizionarii cu gaze a UE in perspectiva iernii viitoare si a iernilor care urmeaza, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. In…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat ca Lituania nu va face concesii Rusiei in blocarea tranzitului marfurilor sancționate catre regiunea Kaliningrad. El a mai subliniat ca Lituania controleaza intregul flux de marfuri care trec prin teritoriul sau și nu se poate vorbi despre niciun…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte de țara, și unul dintre cei mai apropiați ai lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului.…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…

- Pretul petrolului Brent a crescut cu 4 de centi, pana la 119,76 dolari barilul, la ora 16:22 GMT (19:22 ora Romaniei), dupa ce in timpul tranzactiilor a atins un maxim de 121,95 dolari. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 8 de centi, sau cu 0,1%, la 118,95…

- In cadrul negocierilor privind viitorul Kosovo, Rusia va susține o soluție acceptabila pentru poporul sarb, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov intr-un interviu acordat mass-media din Republica Srpska. „In ceea ce privește atitudinea Rusiei fața de negocierile privind viitorul Kosovo,…