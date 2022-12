Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu va acorda Ungariei cele 22 miliarde de euro sub forma de fonduri de coeziune care ii revin pana cand Budapesta nu va garanta ca programele de utilizare a acestora respecta Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale.

- Comisia Europeana a anunțat joi ca va reține toate cele 22 de miliarde de euro din fondurile de coeziune ale UE pentru Ungaria pana cand guvernul acesteia va indeplini condițiile legate de independența sistemului judiciar, libertațile academice, drepturil

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat luni, 19 decembrie, ca Budapesta nu va trebui sa se consulte cu Comisia Europeana daca dorește sa modifice contractul pe termen lung cu Rusia privind gazele naturale, in cazul in care va fi aprobata o plafonare a prețurilor in UE. Ungaria,…

- Budapesta a blocat o serie de acorduri importante pentru UE, in speranța ca Bruxelles-ul va debloca fondurile UE destinate Ungariei, dar suspendate din cauza temerilor privind deteriorarea statului de drept. In cele din urma a obținut un compromis, scrie site-ul european Politico. Bruxelles-ul a acceptat…

- Guvernul nationalist de la Budapesta blocheaza decizii importante la nivelul UE, dupa ce Comisia Europeana a recomandat suspendarea a miliarde de euro din fondurile europene cuvenite Ungariei. La inceputul acestei saptamani, de exemplu, ministrii de finante din UE nu au reusit sa ajunga la o decizie…

- Eurodeputatul Dacian Cioloș afirma ca evaluarea Comisiei Europene, potrivit careia Ungaria nu a progresat suficient in privinta reformelor si propune suspendarea a 7,5 miliarde euro din fondurile din PNRR, arata ca „marja de furt din bani europeni se ingusteaza considerabil”.

- Premierul Ciuca a salutat miercuri decizia luata cu o zi in urma de Comisia Europeana de a disponibiliza 10% din fondurile de coeziune, respectiv 40 miliarde de euro la nivelul intregii UE, pentru sprijin in criza energetica, pentru asigurarea de capital de lucru, IMM-uri și pentru susținerea cetațenilor…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…