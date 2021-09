Parlamentul European a aprobat miercuri un text care relaxeaza conditiile de eliberare a cartii albastre europene, permisul de munca pentru lucratorii cu inalta calificare, care in prezent sunt atrasi mai mult spre SUA, Canada ori Australia, transmite AFP. Eurodeputatii au adoptat cu 556 de voturi pentru, 105 contra si 31 de abtineri un compromis la care s-a ajuns dupa mai multi ani de negocieri intre institutii in ce priveste reforma directivei adoptate in 2009 ce stabilea acest sistem inspirat de cartea verde ('green card') americana. Solicitantii vor trebui sa prezinte un contract de…