- Timp de 4 zile, in perioada 24-28 mai, la Vlora a avut loc a XVI-a ediție a festivalului “Aulona Folk Festival.” La sfarșitul concursului, Ansamblul Folcloric “Romanașul” al UTCN a reușit sa caștige marele concurs.Ansambluri folclorice din peste 10 țari au participat la concursul organizat in Albania.…

- Pentru Ion Constantin Miu, primarul PSD de la Valea Mare, la alegerile locale s-a pus doar problema scorului final! PNL nu a avut iar de la AUR a candidat o doamna care a adunat doar cateva zeci de voturi. Ion Constantin Miu recaștiga funcția de primar cu 964 de voturi, reprezentand 92,44% din voturile…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a castigat editia 2023 2024 a Ligii Campionilor, dupa ce a invins in finala jucata la Londra, pe stadionul Wembley, echipa germana Borussia Dortmund.Scorul a fost 2 0 0 0 , prin golurile marcate de Carvajal 74 si Vinicius 83 .Cu aceasta ocazie, Real Madrid a cucerit pentru…

- A avut loc Concursul Național de Arta Coregrafica „EuRoDans”, ediția a XIII-a. Elevele Școlii Populare de Arta „Octav Enigarescu”, de la Clasa de Balet, coordonate de doamna profesor Daniela Rotari Patuleanu, au obținut premii importante, pentru care le felicitam: Locul 1 și premiul special al juriului…

- CSM Constanța s-a incununat in premiera campioana la baschet feminin in Romania. Formația de la malul Marii Negre a caștigat și meciul decisiv cu FCC Baschet UAV Arad, scor 71-56, și a caștigat seria in minim de meciuri pentru a iși adjudeca marele trofeu. In meciul decisiv de la Arad, elevele lui Alexandru…

- Conf.univ.dr. Claudia Gilia, președintele Senatului Universitații Valahia, a fost onorata sa participe la deschiderea Conferinței Internaționale cu tema ,,Sanatatea și securitatea in munca in era digitalizarii”, ce reunește cadre didactice, cercetatori, specialiști in domeniul muncii și securitații…

- Ediția 2023/2024 a Ligii Naționale de Baschet Feminin s-a incheiat dupa a treia victorie obținuta de CSM Constanța in finala cu FCC Baschet UAV Arad. Trupa de la malul Marii Negre a devenit in premiera campioana, anunța baschet.ro Partida de la Arad a debutat cu Andrea Easley, Bianca Voica Nagy, Nicoleta…

- Tenismanul maghiar Marton Fucsovics a castigat turneul ATP 250 Tiriac Open, disputat in aceasta saptamana la baza sportiva Nastase/Marica din Capitala, dupa ce l-a invins in finala pe argentinianul Mariano Navone, in doua seturi, cu 6-4, 7-5. Maghiarul clasat pe locul 82 ATP s-a impus dupa doua ore…