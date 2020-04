Stiri pe aceeasi tema

- "Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din Irak", a scris Donald Trump pe Twitter. "Daca se va intampla acest lucru, Iranul va plati un pret foarte mare", a adaugat el. Citeste si Donald Trump:…

- Josep Borrell, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a îndemnat vineri imigrantii extracomunitari aflati în Turcia sa nu mearga la frontierele cu Grecia, Bulgaria sau Cipru, pentru a evita situatiile „periculoase”, scrie…

- Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, se va deplasa in Iran, in contextul eforturilor Uniunii Europene de a mentine Acordul nuclear contestat vehement de Administratia Donald Trump, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Alexander Schallenberg a declarat ca…

- Statele Unite au cerut ca joi sa aiba loc o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU pentru o prezentare de catre ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, a planului de pace american pentru Orientul Mijlociu respins de palestinieni, au anuntat luni surse…

- Statele Unite au cerut ca joi sa aiba loc o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU pentru o prezentare de catre ginerele si consilierul presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, a planului de pace american pentru Orientul Mijlociu respins de palestinieni, au anuntat luni surse…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas urmeaza sa se exprime in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU in 15 zile, pentrua evoca planul de pace propus de Donald Trump, a anuntat ambasadorul palestinian la ONU Riyad Mansour, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Riyad Mansour si-a exprimat…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, cea mai inalta autoritate a Republicii islamice, este cel caruia ii revin deciziile finale in ce priveste politica nucleara a tarii. Stirea nu precizeaza cand ar putea avea loc votul in parlament.Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif…

- Germania și-ar putea evacua toți cetațeniistabiliți in China din cauza amenințarii reprezentate de coronavirus, spuneministrul de externe german Heiko Maas, citat de publicația deutschewelle. Astfel, Germania planuiește sa se alature altor state vestice care iau in considerare evacuarea cetațenilor…