Stiri pe aceeasi tema

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- Uniunea Europeana, prin noi directive incearca sa opreasca un flagel care domina anumite segmente de producție de foarte mult timp. In cadrul ședinței de ieri, 14 septembrie, Comisia Europeana a lansat deja propunerea menita sa stopeze produse fabricate prin munca forțata. Decizia propusa va fi sub…

- Toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, trebuie sa aplice, incepand de marti, normele instituite la nivelul UE pentru a imbunatati echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor, adoptate in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului…

- Comisia Europeana a propus marți statelor membre o finanțare de 500 de milioane de euro din partea UE pe o perioada de doi ani pentru a facilita achizițiile comune de arme in vederea refacerii urgente a stocurilor epuizate de sprijinul acordat Ucrainei, potrivit agenției AFP, citata de boursorama.com…

- Comisia Europeana a trimis in data de 15 iulie un aviz Romaniei, deoarece țara noastra a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Conform unui comunicat CE, se pare ca autoritațile romane au scutit mai multe categorii de societați corporative și entitați juridice…

- Comisia Europeana a adoptat noile reguli pentru siguranța rutiera și pentru a permite circulația vehiculelor complet autonome in UE. Noile reguli se vor aplica mai intai noilor tipuri de vehicule, incepand de astazi, și ulterior tuturor vehiculelor noi, incepand cu 7 iulie 2024. O parte dintre noile…

- Comisia Europeana a lansat miercuri o consultare publica si o cerere de contributii prin care invita toate partile interesate sa isi prezinte observatiile cu privire la proiectele sale de propuneri privind viitorul regimului prevazut de Regulamentul de exceptare pe categorii in sectorul autovehiculelor…

- Noul Regulament adoptat de Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene stabileste dispozitiile administrative si cerintele tehnice privind omologarea de tip a tuturor vehiculelor, sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, cu scopul de a asigura buna functionare a pietei…