In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia a informat Comisia Europeana si Pfizer ca nu va mai lua sau nu va mai plati pentru vaccinuri impotriva Covid-19 in baza unui contract de furnizare co-negociat de UE, recunoscand ca acest lucru ar declansa un conflict juridic. Polonia a invocat clauza de forta majora din contractul cu Pfizer in urma razboiului din Ucraina, care a declamsat un aflux de aproximativ 3 milioane de refugiati ucraineni in tara. ”Nu exista niciun motiv coerent pentru a invoca forta majora. Razboiul din Ucraina nu a facut nimic pentru…