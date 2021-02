Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis sa amane, pana la finele lunii aprilie, planurile care vizau finalizarea regulilor privind finantarea sustenabila, au declarat pentru Reuters o serie de oficiali europeni, ca urmare a opozitiei exprimate de unele state membre, in principal din Europa de Est, cu privire la…

- Bulgaria va institui obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru COVID-19 pentru toate persoanele care intra in țara. Masura a fost luata pentru a preveni raspandirea tulpinelor mai infecțioase ale coronavirusului. Anunțul a fost facut astazi de ministrul bulgar al sanatații Konstantin Angelov,…

- Asociatia Transportatorilor Rutieri (RHA) din Irlanda de Nord a avertizat, sambata, ca lantul de aprovizionare cu Marea Britanie este pe cale sa se prabuseasca, din cauza reglementarilor post-Brexit, transmite Reuters. Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael…

- Agenția de reglementare medicala din Marea Britanie a aprobat vineri vaccinul Moderna pentru prevenirea Covid-19, a anunțat ministerul sanatații, adaugand ca a convenit achiziționarea a inca 10 milioane de doze, transmite Reuters. Astfel, s-a ajuns ca in Regatul Unit sa fie autorizate 3 vaccinuri, deja…

- Rudele victimelor prabusirii unui avion Boeing 737 MAX cer Agentiei pentru Siguranta Aviatiei din Uniunea Europeana (EASA) sa amane aprobarea revenirii in serviciu a aeronavelor, afirmand ca exista inca intrebari legate de siguranta la care nu s-a raspuns, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Europa se confrunta cu o perturbare serioasa a transportului aerian in conditiile in care un numar din ce in ce mai mare de tari interzic zborurile din Marea Britanie din cauza ingrijorarilor cu privire la o noua tulpina de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul general de…

- Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) si-a dat marti acordul preliminar pentru avioanele 737 MAX ale Boeing, deschizand calea pentru o aprobare a reluarii zborurilor in ianuarie, dupa o interdictie de aproape doi ani determinata de doua accidente soldate cu 346 de morti, relateaza…

- Europa va ridica in ianuarie restrictiile de zbor impuse avionului Boeing 737 MAX, dupa ce autoritatea de reglementare americana (FAA) a pus capat consemnarii la sol din ultimele 20 de luni, care a fost impusa dupa prabusirea a doua aeronave de acest tip, a declarat seful Agentiei pentru Siguranta Aviatiei…