UE planifică obiective mai stricte pentru emisiile de CO2 ale mașinilor noi. Ținta ar putea fi ridicată la 60% până în 2030 Comisia UE planifica obiective mai stricte pentru emisiile de CO2 ale mașinilor noi, și, potrivit surselor Puterea.ro, va ridica actualul obiectiv de reducere a CO2 pentru 2030 de la 37,5 la 60%, in timp ce obiectivul pentru 2035 este de a crește pana la 100%. Aceasta ar pune capat efectiv vanzarilor de vehicule cu combustie in termen de 14 ani. Planurile ar insemna o interdicție pentru mașinile cu motoare cu ardere interna, inclusiv pentru hibrizi, din 2035. De asemenea, noile reguli urmeaza sa fie stabilite ca parte a unei revizuiri a standardelor UE pentru reducerea emisiilor de mașini, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

