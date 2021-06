Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva Covid-19 care folosesc tehnologia ARN mesager (ARNm), precum Pfizer/BioNtech si Moderna, par a fi eficace impotriva variantei indiene a coronavirusului SARS-CoV-2, a transmis Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), potrivit AFP, Reuters, EFE si Agerpres. Datele evaluate de agentia…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca analizeaza raportarile cu privire la o boala neurodegenerativa rara declansata la persoane care au primit vaccinul antiCOVID-19 produs de AstraZeneca, dar si raportari ale unor inflamatii cardiace aparute dupa vaccinarea cu produsele…

- Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulație in Europa in timpul pandemiei, rezoluția parlamentarilor fiind diferita de viziunea Comisiei Europene pe acest subiect. Urmeaza negocieri intre instituțiile…

- Cel puțin 12 din cele 27 de state ale Uniunii Europene au incredere ca vor putea vaccina 70% din populație impotriva Covid pana la jumatatea lunii iulie, a declarat marți comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, potrivit Digi24 , care citeaza Reuters. Comisia Europeana și-a propus acest procent…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca va lua marti o decizie cu privire la vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson, a carui utilizare a fost suspendata recent in Statele Unite si in Europa din cauza aparitiei unor cazuri rare de formare de cheaguri…

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- EMA recomanda aprobarea conditionata a vaccinului in doza unica Johnson & Johnson. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat joi aprobarea conditionata a vaccinului in doza unica Johnson & Johnson, in incercarea de a accelera campania de imunizare si de a suplimenta rezervele de vaccinuri.…