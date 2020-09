Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu-l recunoaste pe Aleksandr Lukasenko ca presedinte al Belarusului si se pregateste sa impuna importante sanctiuni responsabililor regimului din aceasta tara, a anuntat marti seful diplomatiei europene, citat de France Presse.

- „Consideram ca alegerile din 9 august sunt frauduloase si nu-l recunoastem pe Lukasenko drept presedinte legitim al Belarusului", a declarat spaniolul Josep Borrell in timpul unei dezbateri in Parlamentul European in sesiune plenara la Bruxelles. „Suntem in curs de adoptare a sanctiunilor vizand un…

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, acuza Statele Unite si Uniunea Europeana de organizarea protestelor stradale din Belarus, care continua din 9 august, odata ce rezultatele alegerilor prezidentiale au aratat ca actualul presedinte a mai castigat un mandat. Totodata, Lukasenko a vorbit despre…

- Aleksandr Lukasenko a ordonat miercuri guvernului sa puna capat tulburarilor si sa intareasca frontierele, in a 11-a zi de proteste ale opozitiei, care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale din 9 august. Uniunea Europeana nu a recunoscut rezultatul acestui scrutin, iar cancelarul german Angela…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora actualul presedinte Aleksandr Lukasenko a fost proclamat castigator, au anuntat miercuri liderii UE, reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta.

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…