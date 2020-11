UE ne dă 150 mil. euro să ne rezolvăm problema încălzirii locuințelor. Cine primește bani și pentru ce "Aceasta schema de ajutor in valoare de 150 de milioane euro prezentata de Romania va sprijini investitiile pentru construirea sau modernizarea sistemelor de incalzire centralizata. Ea va favoriza tranzitia de la utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie termica la utilizarea surselor regenerabile de energie, in conformitate cu obiectivele Pactului verde european. Aceasta masura de ajutor a fost posibila si datorita Planului de Investitii al Pactului verde european. Pentru a debloca potentialul sistemelor de incalzire centralizata de a contribui la tranzitia catre o economie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

