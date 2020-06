Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron urmeaza sa efectueze marti o vizita la Haga, unde se intalneste cu premierul olandez Mark Rutte pentru a discuta despre planul relansarii economice europene dupa criza covid-19, cu privire la care exista in continuare disensiuni intre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE),…

- Reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa partial intr-un incendiu anul trecut, ar trebui sa inceapa in ianuarie 2021, odata terminata o faza de consolidare, a spus marti arhiepiscopul din Paris, citat de AFP. Acoperisul faimoasei catedrale din Paris a fost distrus intr-un incendiu izbucnit…

- Administratia Emmanuel Macron a indemnat, miercuri, toate statele membre ale Uniunii Europene sa sustina planul "istoric" de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana, informeaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Le cer tuturor statelor europene, fara…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de dolari pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o convorbire telefonica cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la Planul de relansare economica a Uniunii Europene si bugetul revizit pentru perioada 2021 – 2027.Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutia dintre Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a avut luni o convorbire telefonica cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au discutat despre propunerile pe care Comisia Europeana urmeaza sa le prezinte, pana la sfarșitul acestei luni, cu privire la Planul de relansare economica a Uniunii Europene…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si europarlamentarul Dragos Pislaru au dezbatut, miercuri, in cadrul unei sedinte a Celulei executive de criza a formatiunii, masurile propuse in Planul PLUS de relansare economica post-criza COVID-19, pe termen scurt si mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban.…