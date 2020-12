Stiri pe aceeasi tema

- Primirea vestii de catre ambasadorii statelor membre UE a fost ”destul de sobra”, declara pentru AFP un diplomat european. ”Nu a fost o mare bucurie, pentru ca un divort nu este o veste foarte buna”, declara el. O versiune provizorie in engleza le-a fost pezentata ambasadorilor. ”Textul, care are 1.200…

- ”Aceste acorduri dureaza de obicei ani de zile, in medie cred ca intre trei si patru ani de negocieri, iar apoi in general alti doi ani in vederea punerii lor in aplicare”, declara dr. Joelle Grogan de la Universitatea Middlesex din Londra. ”In ceea ce priveste Brexitul, vorbim uneori de negocieri intr-un…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior. Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata. ”Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau”, declara…

- Parlamentul European a anuntat joi ca nu va initia procedurile pentru ratificarea unui potential acord privind relatia post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit daca nu primeste textul acordului pana duminica, 20 decembrie, motivand ca nu ar mai fi suficient timp pentru a-l examina daca textul…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier le-a prezentat situatia negocierilor pe care Londra si UE au decis duminica sa le prelungeasca, insa fara sa stabileasca o data-limita, in contextul in care divortul dintre fostul stat membru UE si europeni urmeaza sa devina definitiv la 1 ianuarie. Michel…

- Patrule suplimentare si noi mijloace tehnologice urmeaza sa fie desfasurate de-a lungul plajelor franceze, in cadrul unui nou acord intre Franta si Regatul Unit care vizeaza sa puna capat migratiei clandestine la Canalul Manecii, anunta Londra, relateaza AFP. Acordul prevede o dublare a patrulelor…

- Un acord care sa permita mentinerea liberei circulatii a persoanelor si bunurilor intre Gibraltar si Spania dupa incheierea perioadei de tranzitie nu este usor de obtinut, insa este in continuare posibil, declara seful Guvernului acestei enclave britanice pentru AFP. Madridul, Londra si Gibraltarul…

- Aceasta discutie este programata intr-un moment critic al negocierilor, cu o zi inainte de un summit european consacrat in parte Brexitului si din care Boris Johnson a facut un termen-limita in vederea ajungerii la un acord. ”Nu are sens sa ne gandim la termene-limita dincolo de aceasta data”, aprecia…