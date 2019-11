Ministrii apararii din Uniunea Europeana au dat unda verde marti unui numar de 13 noi proiecte in cadrul Cooperarii Structurate Permanente (PESCO) in materie de securitate si aparare.



Potrivit agentiei DPA, 47 de proiecte au fost aprobate pana acum, in total, in cadrul PESCO, un proiect de cooperare lansat de state membre ale UE in 2017 pentru a depasi fragmentarea in materie de aparare si pentru a reduce dependenta de SUA.



Conform unui comunicat postat marti pe site-ul Consiliului, cinci dintre proiectele noi se concentreaza pe formare, acoperind domenii precum formarea…